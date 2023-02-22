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ازدياد وتيرة عنف الشرطة في الولايات المتحدة

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

لايهتم أحداً بضحايا وقتلی عنف الشرطة في الولايات المتحدة والذي ازدادت وتيرته في الاونة الاخيرة، فيما تتذرع الولايات المتحدة بالتدخل في أمور البلدان بأي حادثة مشابهة في شتی البلدان.

العالم - انقلاب الصورة

وصف قائد شرطة اتلانتا كسر الزجاج واشعال النار بالسيارات خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة مؤخراً استنكاراً لمقتل ناشط بيئي علی يد الشرطة بالارهاب.

وقال ان تحطيم النوافذ واشعال النار ليس احتجاجاً بل ارهاباً وان المعتقلين سيعرفون ان الشرطة ملتزمة بوقف هذه الاعمال الارهابية.

وكانت الشرطة الاميركية قد قتلت قبل ذلك الشاب المبتور الساقين أنتوني لوی (36 عاماً) الاميركي من أصل افريقي. وتم قتله علی كرسيه المتحرك في اطلاق نار علی يد ضباط الشرطة بمدينة هنتنغتون بارك في ولاية كاليفورنيا باطلاقهم نحو 10 رصاصات عليه.

اما واشنطن فشهدت غضباً عارماً بعد مقتل شاب من اصول افريقية في اعتداء 5 ضباط عليه بولاية تينيسي الاميركية. الشاب تاير نيكولز نقل الی المستشفی في محاولة لانقاذه لكنه توفي بعد 3 أيام من الحادث.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6545953

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