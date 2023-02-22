شاهد بالفيديو.. وزير الخارجية الايراني يزور العراق

العالم - مراسلون

وأفاد موفد قناة العالم الی بغداد ان وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان سيلتقي في هذه الزيارة بعدد من كبار المسؤولين السياسيين والبرلمانيين والامنيين والقضائيين العراقيين.

وسيلتقي أمير عبداللهيان، بالإضافة إلى المحادثات الرسمية مع نظيره العراقي، مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومستشار الأمن الوطني العراقي، ويبحث معهم العلاقات بين البلدين والتعاون الإقليمي.

وهناك توقعات ان يقوم العراق بلعب دور الوسيط بين ايران ودول الجوار والتأثير علی محادثات الملف النووي الايراني ايضاً.

هذا وستستمر زيارة وزير الخارجية الايرانية للعراق، يومين.