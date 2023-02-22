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القوة الجوية الايرانية لعبت دورا هاما في اغاثة منكوبي زلزال تركيا وسوريا

القوة الجوية الايرانية لعبت دورا هاما في اغاثة منكوبي زلزال تركيا وسوريا
الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال نائب قائد القوة الجوية بالجيش الايراني العميد مهدي هاديان، ان هذه القوات ادت دورا هاما في امداد واغاثة منكوبي زلزال تركيا وسوريا.

العالم - ايران

واضاف العميد هاديان انه نظرا للاوامر الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة سماحة قائد الثورة الاسلامية لمساعدة منكوبي الزلزال في سوريا وتركيا الشقيقتين والجارتين لعبت القوات الجوية الايرانية دورا هاما في اغاثة منكوبي الزلزال في هذين البلدين عبر ارسال طائراتها العملاقة والقيام بالعديد من الرحلات الجوية لنقل المستشفيات الميدانية للقوات البرية للجيش الايراني ونقل المساعدات الايرانية .

كما اشار العميد هاديان الى ما قامت به القوات الجوية الايرانية في زلزال مدينة خوي في اصعب الظروف الجوية.

وأكد نائب قائد القوة الجوية بالجيش الايراني في جانب آخر من تصريحاته ان القوات الجوية الايرانية وبامتلاكها اسطولا كبيرا من الطائرات والطائرات المسيرة وطائرات النقل والمقاتلات والقاذفات وتنوع اسطول الطائرات المسيرة تؤدي دورا هاما جدا في الردع الاستراتيجي للبلاد وارساء الامن المستدام.

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