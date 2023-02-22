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خاص بقناة العالم..

الجهاد الاسلامي: الاحتلال يبحث عن هذا الشخص في نابلس..

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

كشف الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب ان الهجوم الاسرائيلي علی مدينة نابلس يأتي من أجل اعتقال قائد كتيبة نابلس.

العالم - خاص بالعالم

وقال داود شهاب في تصريح لقناة العالم الاخبارية ان نابلس، اليوم في بؤرة الاستهداف الصهيوني، حيث يحاصر عناصر الاحتلال الاسرائيلي منزل في بلدة القديمة بنابلس يتخندق فيه قائد كتيبة نابلس الذراع العسكري لسرايا القدس في نابلس مع أحد رفاقه المقاومين.

وأكد ان مجاهدي سرايا القدس وكل قوی المقاومة، قاموا بالتصدي لقوات الاحتلال لمنعهم من الوصول الی قائد كتيبة نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من أجل اعتقال او اغتيال قائد كتيبة نابلس المجاهد محمد ابو بكر جنيدي والقيادي في عرين الأسود حسام اسليم.

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