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وزير داخلية العراق وسفيرة اميركا يناقشان مفاصل وتشكيلات الوزارة

وزير داخلية العراق وسفيرة اميركا يناقشان مفاصل وتشكيلات الوزارة
الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

ناقش وزير الداخلية العراقي "عبدالأمير الشمري" والسفيرة الأميركية في بغداد "ألينا رومانوسكي"، اليوم الأربعاء، دعم وتدريب مفاصل وتشكيلات الوزارة.

العالم - العراق

واستقبل "الشمري" السفيرة الاميركية بمكتبه اليوم، السفيرة الأميركية حيث ناقش الجانبان جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تقديم الدعم والتدريب لمفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية.

وتولت "آلينا رومانوسكي"، منصب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق في الثاني من حزيران عام 2022. حيث كانت قد شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة في الكويت من كانون الثاني 2020 ولغاية آذار 2022 وقبل تعيينها سفيرة شغلت منصب نائب المُنسّق لدائرة مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية (2016-2020) حيث أشرفت على دمج وتنسيق أهداف سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبرامج المساعدة مع شركاء دوليين أساسيين.

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وزير داخلية العراق وسفيرة اميركا يناقشان مفاصل وتشكيلات الوزارة