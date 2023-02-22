لابيد: بعد أشهر ستتفكك 'إسرائيل' ومجتمعها سينشغل بالكراهية

العالم - الاحتلال

ومن على منبر "كنيست" الاحتلال، وجّه لابيد كلامه إلى وزير القضاء في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، قائلاً: "هذا تتحمّل مسؤوليته أنت يا ليفين لأنك أنت رئيس الحكومة الحقيقي".

وأضاف لابيد: "أنت المسؤول عما يحدث الآن، ولا تضيع عقولنا بالكلام عن حوار (بشأن التعديلات القضائية) في الوقت الذي تمرر فيه هذا القانون، كفى كذباً".

وتتصاعد الانقسامات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، ضد تعديل النظام القضائي، بقيادة وزير القضاء ياريف ليفين في حكومة الاحتلال، وخصوصاً أنّ لجنة القانون والدستور في "الكنيست" صدّقت، قبل أيام، في القراءة الأولى، على بندين من هذه الخطة.

وتهدف الخطة، إلى السيطرة الحكومية الكاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، كما أنّها تقلّص، بشدّة، قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات. وتمكّن "الكنيست" من إعادة تشريع القوانين، التي تمكنت المحكمة من إلغائها، بأغلبية 61 عضواً فقط.

وقبل أيام، حذّر لابيد من تمرير قانون التعديلات القضائية الذي "سيضر بالاقتصاد والأمن الإسرائيليين"، وفق قوله.

كما أكّد لابيد قبل ذلك أنّ "إسرائيل على حافة الهاوية، وفي لحظة حسم"، وأنّها "سائرة نحو الخراب، إذا تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية".

يشار إلى أنّ الاحتلال شهد في الأسابيع القليلة الماضية احتجاجات ضد حكومة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وخصوصاً مخططاتها المتعلقة بهذه التعديلات.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، أكد وجود خطر حقيقي لاندلاع حرب داخلية في "إسرائيل"، مضيفاً أنّ على حكومة الاحتلال والمعارضة "أخذ إجازة لمدة أسبوع من التشريع والتظاهرات، والجلوس للتفاوض بشأن قانون التعديلات القضائية المطروح" من وزير القضاء ياريف ليفين.

ومنذ أسبوع، حذر رئيس الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، من صدام داخلي في ظل إصرار الحكومة على تنفيذ التعديلات القضائية.

وقال هرتسوغ إنّ "الجميع يشعر بأن الأمور باتت على برميل من البارود، وأنّها قد تذهب نحو الصدام العنيف والحرب الداخلية"، داعياً الحكومة إلى التراجع عن التعديلات، ومقترحاً عدداً من النقاط للخروج من المأزق.