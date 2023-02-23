صحيفة أمريكية: السعودية توسع قمع المعارضين

العالم- السعودية

واستندت الصحيفة إلى وثائق حصلت عليها من المحاكم السعودية بالإضافة إلى مقابلات مع أفراد وعائلات معتقلين في السعودية.

وأفادت الصحيفة أن الناشطة نورة القحطاني كانت تدير حساباً مجهولاً على تويتر ولديها مايقرب من 600 متابع فقط، ومع ذلك فإن السلطات اعتقلتها واتهمتها بدعم أيديولوجية الأشخاص الذين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام، وحكم عليها بالسجن 13 عاماً في الاستئناف، وحينما طلبت الرحمة حيث قالت للمحكمة “إنها تبلغ من العمر 50 عاماً ولديها خمسة أطفال ترعاهم، قامت المحكمة بزيادة عقوبتها إلى 45 عاماً في السجن في انتهاك صارخ وغير مسبوق لحقوق الإنسان.

كما أكدت الصحيفة أن المحكمة اتخذت من 14 تغريدة على تويتر دليلاً لإدانة سعد الماضي والذي حكم عليه ب 16 عاماً قبل أن تمدد إلى 19 عاماً الشهر الحالي.

وفي تصريح لنيويورك تايمز قالت مها القحطاني وهي زوجة المعتقل محمد بن فهد القحطاني: إنه حينما انقطع اتصال زوجها بها طلبت المساعدة من كل المسؤولين ولكنها لم تجد أي رد، يذكر أن محمد القحطاني اعتقل في 2013م بسبب مشاركته في تأسيس منظمة حقوقية وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وقبل انتهاء محكوميته تم اخفائه قسرياً بينما كانت عائلته تنتظر خروجه.

وقالت الصحيفة: إن السلطات السعودية اعتقلت طالبة الدكتوراة في جامعة ليدز البريطانية سلمى الشهاب وحكمت عليها بالسجن ب 34 عاماً بسبب متابعتها لمعارضين على تويتر وفقا لنسخة من حكمها التي اطلعت عليها الصحيفة.

المصدر: مؤسسة 'سند' الحقوقية