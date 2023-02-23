الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
٠٨:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

هزة أرضية بقوة 3,6 درجات قبالة شاطئ صيدا في جنوب لبنان

هزة أرضية بقوة 3,6 درجات قبالة شاطئ صيدا في جنوب لبنان
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

نشر المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحوث العلمية على تطبيق Lebquake حصول هزة أرضية عند الساعة 6،23 صباحًا بالتوقيت المحلي قبالة شاطئ صيدا وقوتها 3،6 درجات على مقياس ريختر.

العالم_لبنان

و قبل ذلك قد أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية ، بحصول هزتين متتاليتين في البحر قبالة الشاطئ الجنوبي الأولى عند الساعة 18:43 بالتوقيت المحلي قوتها 3,5 درجات على مقياس ريختر على بعد 85 كلم من بيروت، والثانية عند الساعة 18,58 قوتها 3,6 درجات على بعد 73 كلم من بيروت.

و يتلقى اللبنانيون بذعر اقتراب موجة الهزات الأرضية التي تضرب من حولهم، فإذا كان زلزال السادس من شباط الذي أصاب تركيا وسورية قد أعاد تذكيرهم بالخطر، فإن الهزات التي تقع على خطوط زلزالية تتصل بالقشرة الأرضية للبنان، كهزة أول أمس التي عبرت من انطاكية الى الهرمل وصولاً إلى البحر الميت مروراً بالسلسلة الغربية لجبال لبنان، وما تلاها أمس من هزة ضربت في عرض البحر قبالة الصرفند، قالت إن التحرك النشط يدور حول لبنان وخطوط الزلازل التي ترتبط بالفوالق العابرة لجغرافيته لكن الخبراء يجمعون على أن هذه الهزات التي تستهلك ما تجمع من طاقة بين تشققات الطبقات الجيولوجية وتبقى تحت مستوى ست درجات على مقياس ريختر، تضعف احتمال تجميع المزيد من الطاقة لهزات أقوى يتشكل منها زلزال يستدعي القلق.

ويعتقد الخبراء أن الخط البياني لهذه الهزات باتجاه الأدنى فالأدنى من الدرجات علامة على أن تنفس الطبقات الأرضية يُخرج الطاقة المتجمّعة ويقطع طريق تجميعها لبلوغ مرحلة تشبه ما حدث في زلزال السادس من شباط، الذي قام بتحريض النشاط الزلزالي في منطقة مربّع يمتدّ عبر البحر المتوسط وخط الحدود التركية مع سورية والعراق وصولاً الى إيران، وخط يعبر جنوب إيران ومياه الخليج، ليلاقي خطاً رابعاً في بحر عمان وصولاً إلى البحر الأحمر ليلاقي خط البحر المتوسط والسلسلة الغربية لجبال لبنان وصولاً الى البحر الميت فالبحر الأحمر.

روابط ذات صلة

حرفي ستيني يحاول إنقاذ اللبادة من الاندثار في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو برنامج حافل لوزير الخارجية الإيراني في العراق

هزة أرضية بقوة 3,6 درجات قبالة شاطئ صيدا في جنوب لبنان

النواب الليبي يعيد الميزانية لحكومة باشاغا لتعديلها

الفلسطينيون يودعون 10 'اقمار' ويتهمون السلطة بالمسؤولية

أحزاب مصرية وشخصيات عربية تعلن تضامنها مع سورية في مواجهة الإرهاب وتداعيات الزلزال

العراق..افتتاح اعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي