الفلسطينيون يودعون 10 'اقمار' ويتهمون السلطة بالمسؤولية

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وكان الهجوم الاسرائيلي قد أسفر عن استشهاد 10 مواطنين فلسطينيين، قبل ان يستشهد المسن عنان شوكت عناب (66 عامًا) متأثرًا بإصابته جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال عدوان الاحتلال على نابلس امس، ليرفع بذلك الحصيلة الى 11 شهيدا.

وتفاعل رواد ونشطاء مواقع التواصل بصورة واسعة مع هذه الحادثة معربين عن غضبهم الشديد من هذه الجريمة ومتهمين السلطة بالتخاذل، وفي نفس الوقت اعربوا عن حزنهم الكبير لفقدهم شهدائهم، الذين وصفوهم بالاقمار، كما شهدت هذه الجريمة ادانات واسعة من قبل الشعوب العربية والمسلمة في عدد من مدن العالم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الموضوع تحت عدة وسوم، ابرزها #عرين_الاسود، و#فلسطين، و#نابلس الذي تصدر في قائمة "ترند" في عدة دول.

حساب "مقاطعة" اشار الى وجود إدانات دولية واسعة لمجزرة نابلس، وكذلك وقفة تضامنية في مدينة مانشستر البريطانية تكريمًا لشهداء العدوان.

الإعلامي أحمد منصور اعتبر انه لولا دعم الحكومات العربية للكيان الاسرائيلي وحمايتها لحدودها وأمنها وتخاذل البقية وصمتهم، ما تجرأ هذا الكيان على ارتكاب مذابح يومية في فلسطين المحتلة، وآخرها مجزرة نابلس التي خلفت 11 شهيدا و295 مصابا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ابوناصر الفياضي قال إن اهل الباطل مستمرون في باطلهم ولهم اعوانهم، وان اهل الحق مستمرون في دفاعهم ولهم انصارهم، وكل يوم تتكشف الاوراق المضللة أكثر حتى يأذن الله بالنصر المبين.

الاستاذة الجامعية آية حسونة نشرت جانبا من وصية الشهيد محمد جنيدي قبيل استشهاده امس حيث قال فيها: "الله لا يسامح كل حدا باعنا، الله لا يسامح السلطة الي كانت اتلاحقنا، الله لا يسامح الجواسيس.. لا تنسوا قضية مصعب اشتيه...

ريم عبيد نشرت صورة ملتقطة من مشهد تشييع الشهداء امس وقالت: اصرخوا فالصراخ ملاذ المتألمين قبل الأخذ بالثأر، داعيا "من يسكنون قصورا عاجية يخجلون ولو قليلا من صنيعتهم..فما يحل بأهل فلسطين هم وحدهم مسؤولون عنه، وحين يتبجحون بالسلام قولوا لهم فليخرسوا فالحديث اليوم للدماء وغدا لناظره قريب.

أحمد زكي اعتبر ان هذه الجريمة البشعة ما كان للكيان الاسرائيلي ان يرتكبها لولا الضمانات التي حصل عليها الاحتلال مما اسماها سلطة أوسلو، باسقاط كل أوراق الضغط، بما فيها السياسية والقانونية، مقابل وعود فارغة، ونكثها العدو، كعادته، للمرة الألف.

كما نشر عدد من رواد مواقع التواصل صور الشهداء، وقالوا ان فلسطين ودعت 10 من اقمارها رحلوا جراء العدوان الاسرائيلي.

من أمن العقوبة أساء الادب، وفي حالة الكيان الاسرائيلي فهو أمن العقوبة فاحتل وقتل واجرم وسرق وارتكب مجازر بكل دم بارد، لانه لا يوجد هناك من يدينه حتى في مجلس الامن الذي يتذرع على الدول الاخرى ليدينها ويتدخل بشؤونها ويفرض العقوبات هنا وهناك.