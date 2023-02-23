شاهد الجفاف ينذر بمجاعة جديدة تنهش بأفريقيا

العالم - خاص بالعالم

وقالت المنظمة التي تضم ثماني دول في شرق أفريقيا، في تقرير لها إن التوقعات خلال موسم الأمطار المقبل بين آذار/مارس- أيار/ مايو تظهر انخفاضا في كمية المتساقطات، وارتفاعا في درجات الحرارة.

وتأتي هذه التوقعات لتؤكد مخاوف خبراء الأرصاد الجوية ووكالات الإغاثة الإنسانية من أن هذا الجفاف غير المسبوق من حيث المدة والشدة يمكن أن يتسبب بكارثة إنسانية سريعة.

وفي تقريره قال المركز إنه في بعض أجزاء إثيوبيا وكينيا والصومال وأوغندا والتي تضررت مؤخرا بشدة من الجفاف يمكن أن يكون هذا/ موسم الأمطار الجهيض السادس على التوالي'.

ويعتبر القرن الأفريقي من أكثر المناطق تضررا من التغير المناخي، إذ إنه يشهد بصورة متزايدة أزمات أكثر تواترا وشدة.

وتسببت مواسم المطر الجهيضة الخمسة الفائتة حتى الآن بنفوق الملايين من رؤوس الماشية وخراب المحاصيل، وأجبرت ملايين الأشخاص على مغادرة مناطقهم بحثا عن الماء والكلأ في أماكن أخرى.

وحذر التقرير من أن الظروف الحالية أسوأ مما كانت عليه قبل جفاف عام 2011، إذ إن 23 مليون شخص في كينيا وإثيوبيا والصومال يعانون منذ الآن من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وتسببت آخر مجاعة ضربت الصومال في 2011 بوفاة نحو مئتين وستين ألف شخص، نصفهم من الأطفال دون السادسة، وتضور هؤلاء جوعا بسبب عدم استجابة المجتمع الدولي بالسرعة الكافية، وفقا للأمم المتحدة.