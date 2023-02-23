الرئيس الصهيوني يحذر من انفجار داخلي في الكيان

والبداية مع تحذير الرئيس الصهيوني اسحاق هرتسوغ من انفجار وشيك في الكيان اذا ما استمرت الانقسامات الحادة والخلافات بين الصهاينة والتي وصلت الى حد التهديدات بالقتل.. حيث قال: اشعر ان الصدام قريب وسيكون عنيفاً، برميل بارود قبل الانفجار الكبير.. وختم بالقول انا اخشى على اسرائيل، نحن على عتبة انقلاب حقيقي.. من فضلكم من اعماق قلبي اوقفوا رقصة العفاريت وتوجهوا الى الحوار.. ويجب التوصل الى اتفاق خلال وقت قصير وإلا فان الطوفان سيغرق اسرائيل والاسرائيليين..

هذه المواضيع وغيرها يستعرضها البرنامج مع ضيف الحلقة.. المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة.

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