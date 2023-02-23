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السيد الحوثي: الاميركي يشارك الاسرائيلي في مظلومية الشعب الفلسطيني

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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