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مقتل جندي عراقي جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

مقتل جندي عراقي جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

قتل جندي عراقي جراء انفجار عبوة ناسفة اليوم خلال عملية أمنية مشتركة في الحضر، جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق.

العالم- العراق

ونقل موقع السومرية نيوز عن هيئة الحشد الشعبي العراقي قولها في بيان: إن “قوة أمنية مشتركة من الجيش واللواء 44 في الحشد الشعبي نفذت اليوم عملية أمنية في منطقة الحضر لمداهمة أوكار وأنفاق فلول إرهابيي داعش”، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن مقتل جندي والعثور على أوكار ودراجات وأسلحة في وادي الثرثار قاطع الحضر جنوب الموصل.

من جهة ثانية أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم عن القبض على خمسة إرهابيين اشتركوا في قتل وتهجير العراقيين وتعذيبهم في صلاح الدين وسط العراق.

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة للمديرية ذاتها تمكنت من اعتقال إرهابي من (داعش) كان مسؤولاً عما يسمى المفرزة الأمنية في بعقوبة لدى عصابات (داعش) الإرهابية.

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مقتل جندي عراقي جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل