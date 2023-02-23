الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
٠٦:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد كتائب بابليون : المجتمع المسيحي العراقي مدين بتضحيات الشهيد سليماني

قائد كتائب بابليون : المجتمع المسيحي العراقي مدين بتضحيات الشهيد سليماني
الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

اكد قائد "حركة بابليون" (تمثل ابناء الطائفة المسيحية في البرلمان العراقي)، على ان المجتمع المسيحي في العراق مدين للتضحيات البطولية التي سطرها القائدة الشهيد قاسم سليماني.

العالم- العراق

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس بمبنى سفارة الجمهورية الاسلامية في بغداد، بين وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" مع قائد كتائب بابليون "ريان الكلداني"، بحضور وزيرة الهجرة والمهجرين في حكومة العراق السيدة "إيفان فائق يعقوب".

واذ نوه بالخدمات الفريدة والنوعية التي قدمها الشهيد الحاج سليماني الى ابناء الطائفة المسيحية في العراق، صرح الكلداني بان المجتمع المسيحي العراق يعتبر بان هذا القائد العظيم ينتمي اليه.

الى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الايراني، بان الميزة الاساسية التي انفرد بها الشهيد سليماني خلال حربه ضد تنظيم داعش الارهابي، تجسدت في اهتمامه الخاص بالاقليات الدينية والمسيحيين من ابناء الشعب العراقي.

واعرب امير عبداللهيان عن تقديره لقاء موقف المجتمع المسيحي العراقي "المثمن لتضحيات القائد الشهيد سليماني"؛ لافتا الى الاحترام الذي يحظى به المواطنين المسيحيون الغيارى في ايران وضرورة تعزيز الاواصر مع اخوانهم المسيحيين في العراق.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى في بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تحذيرات من تحوّل ديمغرافي جنوب تركيا بعد موجة نزوح جرّاء الزلزال

العدوان السعودی یواصل خروقاته في اليمن

قائد كتائب بابليون : المجتمع المسيحي العراقي مدين بتضحيات الشهيد سليماني

القوات المسلحة المصرية تعلن إرسال سفينة مساعدات إلى تركيا وسوريا

العراق/مدرسة الخالصي تدين جريمة الاحتلال الغاصب في نابلس

مقتدى الصدر يجدد انتقاده لمسلسل 'معاوية' قبل عرضه