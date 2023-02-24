مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة المينية وفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع فلسطين

العالم - اليمن

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية والفلسطينية، وصورا لقائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وللشهيد السيد حسين بدرالدين الحوثي وللرئيس الشهيد صالح الصماد، ولافتات الحرية المنددة بالسياسة الأمريكية الاستعمارية وبالعدوان الأمريكي السعودي على بلادنا ومنددة بالحصار.

ورددوا هتافات التضامن مع الشعب الفلسطيني والرافضة للعدوان على فلسطين واليمن، منها (شعب قادته شهداء.. لن يتنازل للأعداء)، (الشعب اليمني حاضر.. نحو الأقصى ومبادر)، (مطالبنا إنسانية.. لن تسقط بالتقادم)، (آخر تحذير للعدوان.. ارحل من يمن الإيمان)، (أمريكا لازم ترحل.. والبريطاني المحتل).

وألقى محافظ محافظة صعدة كلمة حيا فيها المشاركين بالمسيرة، مؤكدا المضي على خطى الصماد وأوفياء لمشروعه لبناء الدولة اليمنية "يد تحمي ويد تبني" وأننا ماضون في طريق الخلاص من الوصاية تحت راية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وخاطب الشعب الفلسطيني والمقاومة بقوله "شدو عزمكم ووحدوا صفوفكم ونحن معكم فصواريخنا ستطال المحتل الصهيوني، كما خاطب تحالف العدوان بقوله: إذا لم تفتحوا المطارات والموانئ وترفعوا الحصار فإن الرد سيكون قاسي، مجددا العهد بالوفاء للمشروع القرآني ووفاء للشهداء ومستعدون لتنفيذ توجيهات القيادة.

وندد بيان المسيرة بوحشية العدوان وممارساته الإجرامية الرهيبة التي قتل بها عشرات الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء، في أكبر هجمة يتعرض لها اليمن في تاريخه وأن اليمن بفض الله وبفضل القيادة تمكن من التصدي للمحتلين الجدد.

وأكد بيان المسيرة أن الشهيد الرئيس الصماد كان يمثل نموذجا راقيا في تحمله للمسئولية، داعيا كل المسؤولين للاقتداء به.

وشدد على الدور الإشرافي للأمريكي في العدوان على اليمن، وهو من حدد للسعودي استهداف الشهيد الصماد، مشيرا إلى أن الجرائم بحق الشعب اليمني ستبقى في الذاكرة اليمنية.

كما أكد التضامن مع الشعب الفلسطيني باعتباره واجب إنساني وديني ولن يتغير مهام بلغ الظلم والعدوان على اليمن، مدينا تحركات المطبعين مع العدو والتي أصبح له أشكال متعددة وبمختلف المستويات على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

وجدد البيان الرفض للتواجد العسكري الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي والصهيوني ولليمن الحق في اعتباره عدوانا، مشددا على أننا لن نسمح بتواجد أمريكي وبريطانيا ضمن حدود اليمن، وأننا ماضون في تحرير اليمن من كل احتلال أجنبي، متمسكون بحقوق اليمني المشروعة.

ودعا بيان المسيرة دول العدوان إلى وقف عدوانهم ورفع الحصار وتحمل جميع الاستحقاقات تجاه الشعب اليمن نتيجة هذا العدوان، مطالبا باستعادة الأموال التي نهبها الفاسدون واعادتها لليمن.

وحمل تحالف العدوان مسؤولية جرائمه تجاه الشعب اليمني ونهب الثروات وإيقاف مرتبات اليمنيين، مؤكدا التمسك بالملف الإنساني في أي حوارات، مشددا على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية والتصدي للعدوان.

كما دعا إلى المزيد من الجهود لتفعيل مؤسسات الدولة للتخفيف عن معاناة الشعب، مطالبا المكونات السياسية بالتحرك نحو الأولويات الجامعة للمجتمع.

وأكدت المشاركون مواصلة التعبئة العامة وإبقاء الإرادة قوية، وأن لا نتهاون وأن يستمر اهتمام الشعب للتصدي للعدوان والعناية بالقوة العسكرية.

وألقيت في المسيرة كلمات وقصائد شعرية وأناشيد أشادت بمناقب الشهيد الصماد ابن محافظة صعدة، الذي لم يغريه المنصب والمال وظل مخلصا لليمن وللمشروع القرآني، مؤكدة الوفاء لدماء الشهيد الصماد والتصدي للعدوان حتى تحرير كامل التراب اليمن.

وشددت على التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم والاستعداد للتضحية نصرة لفلسطين وللمقدسات المحتلة، منددة بالجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وآخرها جريمة نابلس هذا الأسبوع، مؤكدة أن أمريكا هي وراء كل الإجرام بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن اليمن هو شعب المدد، داعية شعوب الأمة إلى التوحد إلى مواجه العدو الصهيوني، واتخاذ خطوات عملية نصرة للشعب الفلسطيني ودعمه بالمال والسلاح، منددة بالأنظمة المطبعة مع كيان العدو.

ودعت إلى الاستعداد لمواجهة العدوان وتحرير البلاد، محذرة دول تحالف العدوان أن كفوا عدوانكم وارفعوا حصاركم واسحبوا جنودكم، وأن الرد اليمني سيكون كبيرا، مشيرة إلى أن إجرام أمريكا وعملاؤها وأن الجهاد هو الخيار الأوحد لمواجهتا، وهو خيار العزة، معلنة تفويضها للقيادة لاتخاذ ما تراه مناسبا والقرارات الكفيلة للتصدي للمعتدين.