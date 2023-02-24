قيادي يمني: القضية الفلسطينية واليمنية مرتبطتان ببعض

العالم - خاص بالعالم

قال اليوسفي في حديث لقناة العالم الإخبارية، إن أميركا هي العدو الاساس في قضية الشعب الفلسطيني واليمني، لأنها هي من تمول دول تحالف العدوان في قتل الشعب اليمني وتدعم كيان الاحتلال في قتل الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن كل قضايا المنطقة مرتبطة بعضها ببعض.

وأضاف، أن المسيرات التي خرجت اليوم الجمعة في المدن اليمنية رسالة تذكيرية بأن الملف الإنساني اليمني ونهب الثروات الشعب ما زالت مستمرة.

وأكد فهمي، أن تحالف العدوان إلى الآن لم ينفذ أي من بنود الاتفاقيات والهدنة في اليمن، لأنه يحاول اكتساب الوقت لاستعداد لتصعيد جديد في اليمن.

هذا وتلبية لدعوة السيد عبد الملك الحوثي، تستعد العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الأخرى المحررة للخروج في مسيرات جماهيرية كبرى وفاء للرئيس الشهيد صالح الصماد وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وتحذيرا لتحالف العدوان من التسويف.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية والفلسطينية، وصورا لرئيس حركة انصار الله السيد "عبدالملك بدرالدين الحوثي"، وللشهيد السيد حسين بدرالدين الحوثي وللرئيس الشهيد صالح الصماد، ولافتات الحرية المنددة بالسياسة الأمريكية الاستعمارية وبالعدوان الأمريكي السعودي على بلادنا ومنددة بالحصار.

ورددوا هتافات التضامن مع الشعب الفلسطيني والرافضة للعدوان على فلسطين واليمن، منها (شعب قادته شهداء.. لن يتنازل للأعداء)، (الشعب اليمني حاضر.. نحو الأقصى ومبادر)، (مطالبنا إنسانية.. لن تسقط بالتقادم)، (آخر تحذير للعدوان.. ارحل من يمن الإيمان)، (أمريكا لازم ترحل.. والبريطاني المحتل).





وانطلقت أولى هذه المسيرات في محافظة صعدة شمال اليمن تحت عنوان (الوفاء للشهيد الصماد، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتحذير للعدوان)، حيث خرجت الحشود الغفيرة للتأكيد على تمسكها بقضيتها العادلة، رافعة الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات تندد بالسياسة الاميركية الاستعمارية. وردد المشاركون هتافات تستنكر جرائم الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين.

ودعا الخطباء في المسيرة الشعب الفلسطيني والمقاومة لتوحيد الصفوف، مؤكدين وقوف صنعاء معهم بصواريخها، وحذروا تحالف العدوان من رد قاس في حال لم يرفع الحصار ولم يفتح الموانئ والمطارات في اليمن.

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