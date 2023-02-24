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شهيد التعذيب البحريني جعفر الدرازي- 2014

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

في 26 من شهر فبراير/ شباط من العام 2014، استشهد الشاب المعتقل جعفر محمد الدرازي نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له، والاهمال في تقديم العلاج والرعاية الصحية.

وكان الشهيد الدرازي قد اعتقل في اواخر شهر ديسمبر/ كانون الاول من العام 2013، وبعد ثلاث سنوات من المطاردة الامنية.

ونقلت مصادر بحرينية ان الشهيد الدرازي والمجموعة المعتقلة معه عذبوا بالصعق الكهربائي في مبنى التحقيقات الجنائية في البحرين، وبعدها نقلوا الى مركز شرطة الرفاع للتداول من آثار التعذيب كي لا يبدو اثرها واضحاً اثناء تقديمهم للمحاكمة، الا ان الشهيد ونتيجة تدهور وضعه الصحي نقل الى مستشفى السلمانية.

واتهم الدرازي ضمن مجموعة بأنهم سعوا للهرب من البحرين وهو ما اعتبره المتهمون تلفيقاً.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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