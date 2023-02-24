تفاصيل عن أكبر مشروع بيئي في الشرق الأوسط.. نقل المياه لاحياء بحيرة أرومية

العالم- ايران

ويعتبر مشروع نقل المياه الفائضة من مناطق مثل سد "كاني سيب" إلى بحيرة أورمية أحد مشاريع إحياء بحيرة أورمية، ويشمل 36 كم من الأنفاق و 11 كم من القنوات و 28 كم من نهر كودار.

وبجهود على مدار الساعة من جميع الاجهزة ، تم الانتهاء من مشروع نقل المياه من سد "كاني سيب"إلى بحيرة أرومية في أقل من سبعة أشهر في يوم عيد المبعث النبوي الشريف.

وتتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نقل 300 مليون متر مكعب من مياه سد "كاني سيب" إلى بحيرة أورمية، وبلغت تكلفته أكثر من 4 آلاف مليار تومان.

وإذا كانت حالة هطول الأمطار في منطقة حوض بحيرة أورمية أكثر من المعتاد ، فمن الممكن زيادة نقل المياه إلى 600 مليون متر مكعب في المواسم غير الزراعية.

وتم تدشين المشروع بصورة مؤقتة في 19 شباط الجاري تزامنا مع يوم المبعث النبوي الشريف وبنجاح تام حيث اصبح نقل المياه الى هذه البحيرة ممكنا ليفتتحه رئيس الجمهورية اليوم بصورة رسمية.

ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع في منطقة الشرق الاوسط وسيصبح بداية لاحياء بحيرة ارومية اذ سوف يتم تنفيذ المشاريع المقبلة الـ 19 بصورة تدريجية.

وكان أهم واصعب جزء في هذا المشروع هو حفر نفق بطول 36 كيلومتر وبناء قناة بطول 11 كيلومتر، وهذا النفق وهذه القناة هما لنقل المياه من المرتفعات الى مجرى نهر كودار لتقطع المياه ايضا 28 كيلومترا اخرى في مجرى هذا النهر لتصل الى بحيرة ارومية.

ويبلغ قطر هذا النفق 5/5 امتار ونظرا لحفرها في جوف الجبال والمرتفعات تم الاستعانة بجهازي حفر من نوع (TBM) في عملية حفر معقدة نظرا لنوعية صخور الجبال والطبيعة الجغرافية للمنطقة وضغط المياه المنحدرة من الاعلى نحو النفق والاتربة والترسبات التي تحملها معها، وكل هذه العوامل ساهمت في اطالة امد تنفيذ هذا المشروع.

وقد بدأت عمليات حفر هذا النفق الذي يبلغ طوله 36 كيلومترا من جهتي البداية والنهاية في عام 2015 وتم الانتهاء من حفر النفق في شهر أبريل الماضي وهذا ما انعش الآمال كثيرا لاحياء البحيرة.

وقد تم انجاز 90 بالمئة من حجم العمل في هذا المشروع العملاق في عهد الحكومة الايرانية السابقة وتم انجاز الـ 10 بالمئة الاخرى في عهد الحكومة الايرانية الحالية واصبح بالامكان نقل 300 مليون متر مكعب من المياه الى بحيرة ارومية في الوقت الحالي علما بان هذا النفق قادر على نقل 500 الى 600 مليون متر مكعب في السنة اذا تم استكمال مشاريع اخرى لجمع المياه في المناطق المرتفعة وربطها بهذا المشروع.

وبالتزامن مع تدشين هذا المشروع تم اليوم ايضا برعاية رئيس الجمهورية الاسلامية البدء في عملية نقل المياه من سد الشهيد كاظمي الى بحيرة ارومية وبمقدار 300 مليون متر مكعب ايضا في السنة .

وهناك ايضا مشاريع اخرى ستنفذ في المستقبل لزيادة منسوب المياه نحو بحيرة ارومية ومنها مشروع نقل مياه منشآت معالجة وتكرير المياه من مدينتي تبريز وارومية الى بحيرة ارومية، ما ينعش الآمال باحياء هذه البحيرة.