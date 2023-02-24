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وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 22 شخصية روسية و83 كيانا من بينها بنك موسكو الائتماني

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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