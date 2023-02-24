عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في غزة والضفة

العالم- فلسطين

على حدود غزة، أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والاختناق شرق خان يونس خلال تظاهرة منددة بالمجرزة "الإسرائيلية" في نابلس و تضامنية مع أهالي الضفة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة، وصول إصابتين من شرق جباليا الى المستشفى الاندونيسي أحدهما إصابة حرجة في الوجه.

وحسب المصادر المحلية، فقد أصيب العشرات من الفلسطينيين بالاختناق بينهم عدد من الصحفيين، جراء استهداف الاحتلال للمشاركين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقالت المصادر ذاتها، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه المتظاهرين شرق خانيونس.

وأفادت باصابة شاب وصفت جراحه بالخطيرة أصيب بقنبلة غاز في الرأس في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وفي الضفة بنابلس، أصيب نحو 25 فلسطينيا بالاختناق بالغاز وإصابتان بقنابل الغاز في الكتف واليد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت دجن شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وفق ما أعلن عنه الهلال الأحمر.

وفي شرق رام الله، أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان في قرية رمون.

وقال مصادر محلية، إن فلسطينيا أصيب بالرصاص "المطاطي" في يده، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية، فيما اعتدت قوات الاحتلال على شاب بالضرب على وجهه ما أدى لإصابته برضوض وكدمات.

وفي طوباس، اندلعت مواجهات عقب صلاة الجمعة، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند حاجز "تياسير" العسكري، شرق طوباس.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين الذين أدوا الصلاة قرب المنشآت السكنية المهددة بالهدم في قرية العقبة، دعما للأسرى في السجون.

وفي كفر قدوم، أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قلقيلية.

وحسب المصادر المحلية، فقد أطلق جنود الاحتلا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المشاركين في مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، ما أدى لإصابة اثنين منهم بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وفي طولكرم، أصيب فتى بقنبلة صوت في يده، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غربي المدينة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول فتى (17 عاما)، المستشفى مصابا بجروح في كف يده نتيجة انفجار قنبلة صوتية أطلقها جنود الاحتلال صوب الشبان خلال المواجهات التي اندلعت بمحيط مصانع "جيشوري" الاسرائيلية، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز السام وتم علاجهم ميدانيا.