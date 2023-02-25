العدالة الاجتماعية في البحرين حرام على ابناء الديرة وحلال على..

وبمناسبة هذا اليوم "العدالة الاجتماعية" ارتأى نشطاء البحرين عبر المنصات الرقمية داخل الديرة ان يعلقوا ويتفاعلوا مع هذا اليوم العالمي ولكن على طريقتهم الخاصة بتداول مقاطع فيديو كيف تطبق العدالة الاجتماعية في البلاد، فهي حرام على ابناء الديرة وحلال على المجنسين!

وتظهر في مقاطع فيديو العدالة التي يحققها النظام البحريني للمجنسين الاجانب الذين يحصلون على كافة الامتيازات والمزايا في وقت ابناء الديرة الاصليين محرومون من ابسط حقوقهم الانسانية والاقتصادية والمعيشية وحتى من التوظيف، بخلاف المجنسين والمرتزقة والاجانب، ما يعني ان ان العدالة الاجتماعية حرام على ابناء الديرة وحلال على المجنسين!

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