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العدالة الاجتماعية في البحرين حرام على ابناء الديرة وحلال على..

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج "نقطة تواصل" الضوء على كافة القضايا  التي يعلق عليه نشطاء البحارنة على مدار اسبوع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتطرق الى 20 من فبراير بانه منبه اممي لكل صناع القرار وللمسؤولين في كل دول العالم على الجهود التي بذلوها ويبذلوها في دولهم ومجتمعاتهم لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

وبمناسبة هذا اليوم "العدالة الاجتماعية" ارتأى نشطاء البحرين عبر المنصات الرقمية داخل الديرة ان يعلقوا ويتفاعلوا مع هذا اليوم العالمي ولكن على طريقتهم الخاصة بتداول مقاطع فيديو كيف تطبق العدالة الاجتماعية في البلاد، فهي حرام على ابناء الديرة وحلال على المجنسين!

وتظهر في مقاطع فيديو العدالة التي يحققها النظام البحريني للمجنسين الاجانب الذين يحصلون على كافة الامتيازات والمزايا في وقت ابناء الديرة الاصليين محرومون من ابسط حقوقهم الانسانية والاقتصادية والمعيشية وحتى من التوظيف، بخلاف المجنسين والمرتزقة والاجانب، ما يعني ان ان العدالة الاجتماعية حرام على ابناء الديرة وحلال على المجنسين!

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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العدالة الاجتماعية في البحرين حرام على ابناء الديرة وحلال على..

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