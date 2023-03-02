أحزاب تونسية تحذّر من تبعات إعتقال السياسيين ورجال الأعمال

العالم - خاص بالعالم

في أول مؤتمر صحفي لها منذ قيام السلطات باعتقال عدد من الشخصيات السياسية بينهم قياديين سابقين بها هما غازي الشواشي وعصام الشابي.

حذرت أحزاب تنسيقية القوى الاجتماعية الديمقراطية من تبعات هذه الاعتقالات معتبرة انها ذات خلفية سياسية معلنة بدء التنسيق لتكوين لجنة لحماية الحريات.

تنسيقية القوى الاجتماعية الديمقراطية اكدت انها ستشارك في المسيرة التي ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل السبت المقبل تحت عنوان لا للحكم الفردي بالعاصمة تونس.



وندد الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي، بـ"الهجوم الذي يستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل"، معتبرًا أن ذلك حصل لأن الاتحاد أزعج السلطة سياسيًا وكذلك من ناحية مواقفه من القضايا الاقتصادية والاجتماعية"، معقبًا: "لذلك سنشارك يوم 4 مارس/آذار 2023 في المسيرة التي دعا إليها الاتحاد وندعو كل التونسيين إلى أن يكونوا إلى صفه".

فيما تروج صفحات موالية لمسار 25 جويلية ان حملة ايقافات أخرى ستطال رجال أعمال بشبهات فساد مالي وصفقات مشبوهة في قطاعات الأدوية والحبوب وتهريب أموال وغيرها قال الرئيس قيس سعيد انه لن يتراجع عن سياساته الحالية.

تطورات متسارعة تشهدها الساحة السياسية في تونس.

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