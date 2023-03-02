الإحتلال يشن حملة اعتقالات بالقدس والضفة بتهمة دعم المقاومة

العالم - خاص بالعالم

عشرون فلسطينيا اعتقلوا خلال الساعات الماضية في الضفة والقدس واكناف ابقدس، بدعوى عملهم او مساندتهم للمقاومة.

ووفق المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي فان المعتقلين حولوا الى جهاز الشاباك للتحقيق معهم.

في الايام الاخيرة زادت وتيرة الاعتقالات في الضفة واكثر منها في القدس المحتلة، بالاضافة الى استدعاءات يقوم بها جهاز الامن الاسرائيلي للمئات من الشبان المقدسيين، والذين يتم تحذيرهم بانهم سيتعرضون للاعتقال ان تواجدوا في المسجد الاقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وكما يبدو فان الاحتلال بات يخشى من انفجار الوضع مع بداية الشهر المبارك ويحاول استباق الامر.

الاحتلال الاسرائيلي يحاول استباق الحدث بمزيد من العدوان .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...