المقدسيون يقيمون صلاة الجمعة في خيمة التضامن مع أهالي حي البستان

العالم - خاص بالعالم

وحدات من ما يعرف بحرس الحدود تقتحم خيمة حي البستان بسلوان وتقوم بتفريق المشاركين بالاعتصام والصلاة التي دعت اليها القوى الوطنية والاسلامية للوقف أمام سياسة تهجير أهالي الحي حناجر المشاركين صدحت بأن لا نسمح بتهجيرنا وسندافع عن بيوتنا وأقصانا.



وزير ما يعرف بالامن القومي بن جفير أمر بنشر أكثر من 13 الف شرطيي بأنحاء مختلفة بالمدينة المقدسة وذلك في محاولة للسيطرة على الاوضاع الأخذة بالتصعيد ومع أقتراب شهر رمضان المبارك.



وتشهد مدينة القدس مواجهات متواصلة في ظل تصعيد حكومة الاحتلال من أجرائتها ضد المدينة وأبنائها.

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