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العام الثاني للحرب في اوكرانيا ولا افق للتسوية

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

كيف يبدو تسارع العمليات العسكرية في اوكرانيا مع العام الثاني للحرب من دون افق للتسوية؟

العالم - مع الحدث

ما الذي يريده الغرب من تدفق اسلحتها على كييف واغراق روسيا بالعقوبات؟

ماذا يعني رهان زيلينسكي على الدعم الغربي لتغيير المعادلة مع اصرار بوتين على النصر بالميدان؟

هل يقبل الطرفان بوساطة بكين الرافضة لمحاصرة روسيا مع احترام وحدة اراضي اوكرانيا؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الاكاديمي والباحث السياسي د. نبيل سرور، ومدير المركز الثقافي الروسي – العربي د. مسلم شعيتو، والباحث السياسي ماجد نعمة.

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