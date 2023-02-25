العام الثاني للحرب في اوكرانيا ولا افق للتسوية

العالم - مع الحدث

ما الذي يريده الغرب من تدفق اسلحتها على كييف واغراق روسيا بالعقوبات؟

ماذا يعني رهان زيلينسكي على الدعم الغربي لتغيير المعادلة مع اصرار بوتين على النصر بالميدان؟

هل يقبل الطرفان بوساطة بكين الرافضة لمحاصرة روسيا مع احترام وحدة اراضي اوكرانيا؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الاكاديمي والباحث السياسي د. نبيل سرور، ومدير المركز الثقافي الروسي – العربي د. مسلم شعيتو، والباحث السياسي ماجد نعمة.