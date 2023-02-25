حقن اول لقاح ايراني منتج حسب تقنية ( mRNA)

العالم - ايران

وقد تم حقن اللقاح لاحد المتطوعين الرجال، ولقاح مرسال الحمض النووي الريبي نوع جديد من اللقاحات القادرة على العمل بشكل متزامن لتعزيز مناعة الدم ومناعة الخلايا ، وتمتاز لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال بسرعة الإنتاج وقلة التكلفة مقارنة بغيرها من تقنيات صنع الأدوية واللقاحات، كذلك تشير البيانات الأولية لدراسة هذه اللقاحات بأنها تحفز المناعة الخلوية وكذلك المناعة الخلطية أسرع من غيرها.

كما ان هذا النوع من اللقاحات تمتاز بسرعة وانسيابية في الانتاج من بين بقية اللقاحات ما يوفر امكانية انتاجه السريع والوفير في حالات الانتشار الواسع للامراض والجائحة المرضية وهذا ما يحول دون الانتشار الواسع للفيروسات والخسائر البشرية.

وسمي هذا اللقاح الايراني بالكامل ، باسم "رناب" وقد تم انتاجه بدعم من معاونية الشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي في رئاسة الجمهورية، وبعد نيل التراخيص من منظمة الغذاء والدواء دخل في مرحلة الاختبارات السريرية واليوم تم حقنه لاحد المتطوعين من الرجال لاول مرة.