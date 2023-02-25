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بحضور رؤساء البرلمانات العربية..

انطلاق أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي في بغداد

انطلاق أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي في بغداد
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

انطلقت أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، اليوم السبت، بحضور رؤساء البرلمانات العربية.

العالم-العراق

وقال مصدر محلي، إن "أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، انطلقت بحضور رؤساء البرلمانات العربية".

واستقبل رئيس مجلس النواب، رئيس البرلمان العربي محمد الحلبوسي، أمس الجمعة، عدداً من نظرائه العرب المشاركين في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الرابعة والثلاثين المنعقد في بغداد للفترة ما بين 25-26 شباط الجاري.

ورحب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس، بالأشقاء العرب في العاصمة بغداد.

وقال الحلبوسي في تغريدة له "أهلاً وسهلاً بالأشقاء في بغداد العروبة والسلام".

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