من سيربح الحرب في اوکرانيا؟.. دروس التاريخ تقرر..

العالم - الأزمة في اوكرانيا

وقال نعمة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم:"ان روسيا لم تخسر حروبها المصيرية طوال التاريخ، ففي الحرب العالمية الثانية احتل الجيش الاحمر السوفيتي برلين وفشلت مغامرة هتلر، قبل ذلك ايضاً فشلت مغامرة بنابارت وأدت الی وصول القوات الروس الی باريس".

وأكد ان روسيا قد تهزم في بعض المعارك، لكنها لم تهزم طوال التاريخ في أي حرب مصيرية.

وأوضح نعمة ان روسيا تدافع عن نفسها في حرب اوكرانيا وتريد ان تضع حداً للعربدة الغربية التي تعتبر نفسها مقررة لمصير العالم وتستخدم عملة ورقية باسم الدولار لمعاقبة الدول التي لاتروق لها بدل استعمالها للتبادل التجاري.

وتوقع ان ينتهي هذا الصراع بتخلي دول عن التعامل بالدولار كعملة دولية وهذا ما سيشكل الضربة القاضية للدول التي تقف ضد روسيا في هذه الحرب.