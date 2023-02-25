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قاليباف : نجاحات الحرس الثوري اثارت غضب الاعداء

قاليباف : نجاحات الحرس الثوري اثارت غضب الاعداء
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ، ان النجاحات التي حققها الحرس الثوري، قد اثارت غضب اعداء ايران ، وردت كيدهم الى نحورهم.

العالم - ايران

وقدم قاليباف في كلمة القاها في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم السبت، تهانيه بذكرى ميلاد سيد الشهداء الامام الحسين (ع)، ويوم حرس الثورة الاسلامية، وقال: ان الحرس الثوري الحرس هو عين ونور الشعب الإيراني ومصدر الاستقرار في البلاد ومصدر دعم مستضعفي العالم.

وأضاف: أينما احتاج الشعب إلى المساعدة، فإن الحرس الثوري مثل منظمة اجتماعية ضخمة، يهرع لمساعدة افراد الشعب دون تمييز، لقد أثارت نجاحات الحرس الثوري غضب أعداء إيران وجعلت مكائدهم ترتد عليهم ، نحن فخورون بالحرس الثوري ونقدر تضحياته.

كما قدم قاليباف تبريكاته الى الشعب الايراني والمضحين في البلاد بحلول ذكرى ميلاد ابو الفضل العباس (عليه السلام) ويوم المضحي (يوم المعاق).

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