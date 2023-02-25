السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣
٠١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد وفاة نجله..

الفنان السوري جورج وسوف يعود الى نشاطه الفني

الفنان السوري جورج وسوف يعود الى نشاطه الفني
السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن يحيي الفنان السوري جورج وسوف، في دولة الكويت خلال شهر آذار المقبل، أول حفل فني له منذ وفاة نجله "وديع"، الذي توفي كانون الثاني الماضي.

العالم - سوريا

ونشر جورج وسوف، ملصقا للحفل الذي حمل عنوان "حفلة أساطير الطرب"، مشيرًا إلى موعده الجديد في العاشر من آذار المقبل.

وسيشارك إلى جانب وسوف في الحفل، الفنان المصري بهاء سلطان، وذلك في فندق جميرا بدولة الكويت.

ويأتي الحفل بعد فترة قصيرة من تداول أنباء بأن "جورج" يفكر في اعتزال الغناء بعد وفاة نجله، وهو ما نفاه الفنان السوري، الذي أكد أنه سيغني لنجله وديع.

وبمناسبة مرور "أربعينية" نجله الأكبر وديع، الذي توفي بعد تعرضه لمضاعفات صحية، طرح جورج وسوف في 14 شباط الجاري، أغنيته الجديدة، التي تحمل عنوان "نص عمري"، كما احتفل سلطان الطرب بميلاد حفيدته "آميا" بالتزامن.

وتوفي مطلع كانون الثاني الماضي، وديع جورج وسوف، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى "مار يوسف" في لبنان، حيث كان في حالة حرجة؛ بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بسبب إجرائه عملية "تكميم معدة".

روابط ذات صلة

جورج وسوف ينعى نجله "وديع" بعد وفاة مفاجئة إثر تدهور صحته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المقاومة الفلسطينية تعلن موقفها من إجتماع 'العقبة'

بعد وفاة نجله.. الفنان السوري جورج وسوف يعود الى نشاطه الفني

تزامنا مع فتح أجواء بلاده أمام طيران الاحتلال .. مفتي عمان يدعو لدعم المقاومة

بالفيديو.. أهمية المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي في بغداد

خلال مؤتمر البرلمان العربي.. رئيس البرلمان الليبي يطرح سيناريو لتحقيق الأمن في بلاه

الصحة الإيرانية: تسجيل 3 وفيات و 59 إصابة جديدة بكورونا