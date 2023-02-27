محادثات مصيرية بين المفوضية الاوروبية ورئيس الوزراء البريطاني 

العالم - خاص بالعالم

القضية الايرلندية، على رأس جدول أعمال زيارة رئيسة المفوضية الاوروبية ارسولا فوندرلاين الى بريطانيا، حيث التقت رئيس الوزراء ريشي سوناك لبحث الترتيبات الخاصة المتعلقة بالتجارة في الاقليم التابع للمملكة المتحدة. التقارير أشارت الى قرب التوصل الى اتفاق حول القضية التي تعتبر الأكثر تعقيدا في عملية بريكست.

العقدة الأساسية في محادثات فوندرلاين وسوناك تتمثل في بروتوكول ايرلندا الشمالية وهو اتفاق بين بروكسل وحكومة بوريس جونسون، ويتعلق بانتقال السلع بين الاقليم البريطاني وبقية مناطق المملكة المتحدة، كما يفرض عمليات تدقيق جمركية عند وصول السلع الى الاقليم، الذي يجب ان يتبع في هذه الحال قوانين الاتحاد الاوروبي.

يدافع قادة الإتحاد عن الإتفاق بأنه يجنب إقامة حدود برية بين الإقليم وجمهورية إيرلندا العضو في الإتحاد الاوروبي وتمثل حدوده مع بريطانيا. بروكسل تقول ان الحدود البرية هذه ستضعف اتفاق السلام بين الايرلنديتين والذي انهى صرعا داميا بينهما استمر نحو ثلاثة عقود.

المراقبون يعتبرون ان لندن هي الطرف الاضعف في هذه العملية، حيث تعاني أصلا من تبعات بريكست الاقتصادية، والتي زادت مع توالي الحكومات بشكل قياسي في السنوات الاخيرة، في انعكاس للازمة الصعبة التي تعيشها البلاد سياسيا واقتصاديا.

في المقابل يضيف المراقبون ان الاتحاد الاوروبي متمسك بالورقة الايرلندية التي تمثل نقطة قوة في العلاقة مع لندن في مرحلة ما بعد بريكست.

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