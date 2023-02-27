زلزال جديد يضرب ولاية ملاطية جنوب شرق البلاد 

العالم - خاص بالعالم

لم تتوقف الهزات الأرضية خلال الفترة الماضية في تركيا ف بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا والذي خلف عشرات الآلاف من الضحايا في كلا البلدين ضرب زلزال جديد بقوة 5.2 درجة ولاية ملاطية جنوبي تركيا وأعلنت السلطات التركية عن عشرات الضحايا وانهيار اثنين وعشرين من المباني جراء الزلزال.



وقال أورهان تتار مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في أفاد:"الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية يأتي ضمن الزالازل التي حصلت في الأيام الماضية في المنطقة نفسها وعلى خط الصدع ذاته وتسبب الزلزال بوفاة شخص وجرحى العشرات حتى الان و شهدنا آلاف الهزات الارتدادية العنيفة في العشرين يوم الماضية في هذه المناطق".

وأعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل ان زلزال ولاية ملاطيا وقع على عمق 5 كيلومترات بعد أن قدر عمقه في البداية عند 10 كيلومترات.

وتحتجز تركيا 184 شخصا مشتبه بأنهم يتحملون المسؤولية عن انهيار المباني في الهزات الأرضية التي وقعت هذا الشهر، وقال وزير تركي إنه يجري توسيع نطاق التحقيقات وفي وقت لاحق، وطالب نائب الرئيس التركي المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في مدينة ملاطية.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلف دمارا ماديا ضخما بالبلدين.

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