موسكو: ضرر العقوبات الأوروبية على التجارة الدولية أكثر منه على روسيا

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وقالت البعثة: "أدرج الاتحاد الأوروبي في حزمة العقوبات الجديدة حظر عبور عدد من البضائع الأراضي الروسية لأول مرة. وهذا ليس أكثر من محاولة للضغط على العلاقات التجارية لدول ثالثة".

وأضافت: "مثل هذه الإجراءات لا تضر روسيا فقط، ولكن التجارة الدولية ككل، حيث تخلق عقبات مصطنعة على طرق التجارة المستخدمة على مر السنين".

وحظر الاتحاد الأوروبي يوم السبت في إطار الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، عبور المنتجات الأوروبية ذات الاستخدام المزدوج أراضي روسيا لمنع موسكو من الالتفاف على العقوبات، حسب اعتقاد بروكسل.

ويحذر الخبراء من تداعيات هذه الخطوة على التجارة بن آسيا وأوروبا حيث روسيا أكبر بلد في العالم، وعدم المرور بأراضيها سيطيل طرق التجارة.