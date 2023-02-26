أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 26فبراير 2023

العالم- الصحافة الإيرانية

- جوان ..

قائد قوات الجو فضائية اللواء حاجي زاده .. الأعداء سيرون قدراتنا الهجومية عند المواجهة ..

- خراسان ..

اللواء حاجي زاده يعلن عن دخول جيل جديد من صواريخ كروز الإيرانية عالية الدقة للخدمة ..

- جمهوري اسلامي ..

تفاقم الصراع السياسي في الكيان الصهيوني ورئيس الوزراء السابق يائيرلابيد يحذر من الإنهيار ..

- قدس ..

إسماعيل هنية .. الحرب مع العدو الصهيوني دخلت مرحلة طرد المحتلين الصهاينة من الأرض الفلسطينية ..

- مردم سالاري ..

بايدن يرفض إرسال مقاتلات لأوكرانيا وتفجر خلافات بين الجمهوريين حول الدعم العسكري لكييف..

-كيهان ..

رئيس وزراء هنغاريا يحذر من أن الحرب الأوكرانية لن تشهد انتصار أحد بل هزيمة الجميع ..

- اطلاعات ..

حركة أنصار الله اليمنية .. الكيان الصهيوني بات في مرمى صواريخها البالستية ..

- افتاب يزد ..

جون بولتون يحذر من خطر فوز ترامب بالإنتخابات الرئاسية على حلف الناتو وأوكرانيا..

- ارمان ملي ..

وزارة الخارجية تنوه برغبة قطر وعمان والعراق في المساهمة بتسهيل إحياء الإتفاق النووي ..

- أبرار ..

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يتحدث عن استعدادات عسكرية واسعة لاستعادة شبه جزيرة القرم ..

- سياست روز ..

المقاومة الفلسطينية .. جرائم الكيان الصهيوني بحق شعبنا لن تمر دون عقاب أبدا ..

عصر ايرانيان ..

هلع في تل أبيب من احتمال وقوع تسونامي صراع داخلي ينهي وجود الكيان الصهيوني ..

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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1- عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت عن مبادرة السلام الصينية في اوكرانيا في مقالها (ما الذي يخيف أمريكا من مبادرات السلام ؟) ..

طُرِحَت عدةُ مبادراتٍ لاحلال السلام في اوكرانيا حتى الان، اي بمرور عامٍ على هذه الحرب اَبرزها المبادرة الصينية الاخيرة التي رَحب بها الرئيس الاوكراني زيلينسكي نفسِه. في كل هذه المبادرات وخاصة مقابلَ المبادرة الصينية وقفت امريكا موقفا سلبيا تماما.

البيت الابيض سارع للتشكيك بالمبادرة الصينية قبل ان يدرس بنودها بجدية، الامر الذي طرَحَ تساؤلات حول اهداف امريكا .

( إن هذا الرفض الأمريكي المتسرع للمبادرة الصينية يحمل في طياته واقعا يقول إن استمرار الحرب الأوكرانية يخدم مصالح واشنطن ). ولعل هناك من يتساءل عن طبيعة مصالح واشنطن من وراء استمرار الحرب الاوكرانية، وهنا لابد من القول أن مايهم واشنطن اولا اضعاف واستنزاف روسيا وكذلك انعاش الاقتصاد الامريكي على حساب اوروبا ببيع الغاز الامريكي باسعار مضاعفة للاوروبيين في استغلال لنقص واردات اوروبا من الغاز الناجم عن الحظر المفروض على روسيا والغاز الروسي .

2- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في تقريرها ( مؤتمر أمني بالاردن لمنع تفجر انتفاضة فلسطينية ) ..

يبدأ مؤتمر امني اعماله في الاردن اليوم بمشاركة قوى دولية واقليمية كما تشارك فيه السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني .

(توقيت عقد هذا المؤتمر في ظل الفوضى العارمة بفلسطين المحتلة يعزز الرؤية القائلة إن هدفه الحيلولة دون إندلاع إنتفاضة فلسطينية ).

فاندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة ردا على تصعيد الكيان لجرائمه بالضفة سيكون بمثابة دق المسمار الأخير في تابوت هذا الكيان الذي بدأ يترنح تحت وطأة الصراع السياسي الداخلي وهوصراع مرشح للتحول لحرب اهلية .

ومن هذا المنطلق يبدو حسب محافل اعلامية عربية ان هدف المؤتمر تعبيد الطريق أمام توسيع التنسيق بين الكيان والسلطة الفلسطينية ليتسنى للاخيرة القيام بدورٍ اكبر للحيلولة دون تفجر انتفاضة .

3- خراسان ..

حول الحرب الاوكرانية كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( عام من الحرب الأوكرانية وبعض الملاحظات )..

الملاحظة الاولى هي واقع ان روسيا هي التي تشن الحرب على اوكرانيا والملاحظة الاخرى هي ان روسيا بررت موقفها بطرح مخاوف من توسع حلف الناتو نحو حدودها وبالطبع لايمكن تجاهل حقيقة ان امريكا اوجدت ارضية لاندلاع هذه الحرب بتجاهل المخاوف الروسية بدعم توسع الناتو .

(إن الإنتصار في هذه الحرب بات هدفا مصيريا لروسيا وللقوى الاوروبية أيضا، الأمر الذي يقلص فرص إحلال السلام )

فالغرب يراهن على الدعم العسكري الواسع النطاق لاوكرانيا لالحاق هزيمة استراتيجية بروسيا, في الوقت الذي تَزج فيه الاخيرة بالمزيد من قواتِها لحسم الحرب لصالحها بشكل ما بعد احتلالها نحو عشرين بالمئة من الاراضي الاوكرانية .

والمشكلة هنا هي ان تضاؤل فرص السلام سيزيد من خطر حدوث مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا في اوكرانيا وبالتالي تعريض العالم كله لخطر حربٍ نووية .

4- افتاب يزد ..

صحيفة افتاب يزد كتبت في مقالها(ماذا وراء زيارة بايدن لأوكرانيا )..

يبدو أن الرئيس الامريكي جو بايدن أراد بزيارته المفاجئة والمحفوفة بالمخاطر لأوكرانيا الايحاء للعالم بأن امريكا ما زالت القوة العظمى الرئيسية في العالم رغم كل ما يقال بشأن انحسار نفوذها وتقلص قدراتها.

( توقيت زيارة بايدن ووعوده العسكرية الضخمة لكييف, تطور يعزز الرؤية القائلة إن أمريكا تحاول تأجيج نيران الحرب الأوكرانية).

ان واقع الموازنات والمعادلات الدولية يطرح حقيقة أن امريكا تسير في منحدر فقدان نفوذها في العالم بتعاظم قدرات الصين وظهور قوى دولية أخرى باتت تلعب دورا مهما في صياغة هذه المعادلات.

ان بايدن حاول في نفس الوقت تشجيع الرئيس الاوكراني على مواصلة هذه الحرب التي تضمن لواشنطن انعاش الاقتصاد الامريكي بربط الاقتصاديات الاوروبية بتبعيات اقوى بامريكا .

5- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نقلت عن مجلة الايكونوميست البريطانية قولها (السعودية تتقرب من نظام الأسد بعد فشلها بإسقاطه), وحسب الصحيفة ،مجلة الايكونوميست ترى ان النظام السعودي لم يعد يخف رغبته في اعادة جسور العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد , بعد اكثر من عشرسنوات دعم سعودي غير مجدي لتنظيمات وجماعات مسلحة مناوئة لنظام الاسد.

وحسب ابايكونوميست ايضا ( وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وضع النقاط فوق الحروف لتحرك الرياض باتجاه دمشق بتصريحاته الاخيرة).

الوزير السعودي نوه لوجود تغيير في موقف الرياض قريبا إزاء سوريا مشددا على ان ما وصفه بعزلة سوريا اقتربت من نهايتهاعلى حد تعبيره .

الايكونوميست اكدت ان السعودية التي انفقت عشرات المليارات لاسقاط الرئيس السوري بشار الاسد على مدى سنوات الحرب بسوريا, تجد نفسها مضطرة اليوم لقبول واقع فشلها بسوريا والتحرك للتأقلم مع هذا الواقع باعادة جسور العلاقات مع دمشق .