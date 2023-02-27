طبيبة تكشف الخطأ الرئيسي المرتكب عند شرب الشاي

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وتشير في مقابلة مع وكالة "Prime" الروسية للأنباء، إلى أن الشاي من دون سكر ومحليات أخرى يمكن أن يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى السرطان. وهذا يشمل جميع أنواع الشاي. ولكن يجب أن نكون حذرين من شاي الأعشاب.

ووفقا لها لا ينسب الشاي إلى المشروبات التي تؤثر بصورة كبيرة في الصحة، مع أن له تأثيرا إيجابيا محددا. فيحتوي الشاي على مواد نشطة بيولوجيا مثل الكاتيكين ومضادات الأكسدة والزيوت الطيارة والأحماض الأمينية والفيتامينات B1 ، B2 ، P ، PP ، والحديد ، والمغنيسيوم ، والكالسيوم والكافيين.

وتقول: "يؤدي تناول ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر في اليوم، إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان بطانة الرحم وأمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك الحالات الشديدة من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب".

وتقول: جميع التأثيرات الإيحابية للشاي هي عندما يكون من دون سكر ومحليات أو كريم. لأن إضافتها على العكس يمكن أن يسبب مشكلات في عملية التمثيل الغذائي.