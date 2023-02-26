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مستشار قائد الثورة الاسلامية علي اكبر ولايتي يبحث هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية مستجدات القضية الفلسطينية

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

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