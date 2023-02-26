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قمة العقبة.. الفصائل الفلسطينية تصفها بـ'الخيانة' والناشطون بـ'قمة العار'

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

غضب فلسطيني ورفض شعبي لقمة العقبة التي تشارك فيها السلطة الفلسطينية ، وسط مجازر وانتهاكات للاحتلال بالضفة الغربية آخرها مجزرة نابلس، في بداية عام دام لم تشهده الأراضي الفلسطينية منذ 22 عامًا، كما وصل وسم "قمة العار" الى الترند حيث عبر ناشطو مواقع التواصل عن رفضهم للقمة وحملوا المشاركين فيها مسؤولية دماء الشعب الفلسطيني.

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