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الاهالي في مدينة نابلس بالضفة الغربية يوزعون الحلوى ابتهاجا بعملية حوارة

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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