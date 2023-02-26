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ذهبية وفضية للبنات الإيرانيات في بطولة العالم للكاراتيه

ذهبية وفضية للبنات الإيرانيات في بطولة العالم للكاراتيه
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أحرزت اللاعبات الإيرانيات "زهرا رضازاده" و"غزل فتحي" الميداليتين الذهبية والفضية في الدوري العالمي للكاراتيه 2023 للناشئين في الفجيرة.

العالم - إيران

وكانت حصيلة المنتخب الوطني للكاراتيه في اليوم الثالث من بطولة الفجيرة العالمية للكاراتيه 2023 ميداليتين ذهبية وفضية حيث حصلت اللاعبة "زهراء رضازادة" في وزن -54 كغم الميدالية الذهبية وأحرزت "غزل فتحي" في وزن -47 كغم الميدالية الفضية.

وتستمر هذه المسابقات غداً الإثنين في فرع الكاتا الفردية تحت سن 14 سنة في قسمين البنات والبنين ومنافسات الكوميتيه في مختلف الأوزان.

وبدأت هذه المسابقات من 23 فبراير بمشاركة ألف و185 لاعباً يمثلون 66 دولة، بينهم 129 لاعباً ولاعبة من إيران وتستمر حتى 27 فبراير في مدينة الفجيرة في الإمارات.

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ذهبية وفضية للبنات الإيرانيات في بطولة العالم للكاراتيه

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