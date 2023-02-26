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سوریة المركزي يحدد سعر صرف جدید للحوالات والصرافة

سوریة المركزي يحدد سعر صرف جدید للحوالات والصرافة
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

حدد مصرف سورية المركزي في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7100 ليرة للدولار الواحد.

العالم - سوریا

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المصرف المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو ب 7488.37 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد في نشرة الحوالات والصرافة السابقة في الـ 22 من الشهر الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7000 ليرة للدولار الواحد ومقابل اليورو ب 7458.50 ليرة سورية لليورو الواحد.

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