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غموض حول محادثات مسقط واتهامات لواشنطن بعرقلتها

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

لا يزال الغموض حول المباحثات او المفاوضات التي تجري بين صنعاء ودول العدوان في مسقط يخيم على الاجواء، حيث كثرت التكهنات حول الاتفاق من عدمه بين الاطراف وكذلك النوايا الصادقة السعودية للتوصل الى اتفاق.

العالم - المشهد اليمني

واكد قائد حركة انصار الله السيد "عبدالملك الحوثي" خلال كلمة له في الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس المجلس السياسي الاعلى الشهيد "صالح الصماد" على وجود اتفاقات بسيطة في الجانب الانساني لكنه وللمرة الاولى حذر من مساع شيطانية لواشنطن في اطار عرقلة وإفشال هذه المحادثات مضيفا أن السعودية بدعم امريكي تماطل في تنفيذ اي اتفاق، مشددا على أن السعودية تتحمل جميع نتائج عدوانها على الشعب اليمني.

وشدد السيد الحوثي على أنه لن يكون هناك سلام او حل في اليمن إلا برحيل جميع الغزاة الامريكيين والبريطانيين والسعوديين والاماراتيين من الاراضي اليمنية.

فما هو مستقبل مفاوضات مسقط؟ وما هو الدور التخريبي الذي تقوم به واشنطن؟ وما هو هدفها من إفشال هذه المفاوضات؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع المشهد اليمني علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله "حزام الأسد"، والناشط السياسي ماهر الشامي.

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