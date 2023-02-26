الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 26-02-2023

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 26-02-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-02-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استعدادات لاجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في موسكو

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 26-02-2023

طيران الاحتلال الإسرائيلي تبدأ استخدام مسار جوي يمر عبر مسقط والرياض

شاهد بالفيديو.. الفصائل الفلسطينية في غزة تعلن رفضها لإجتماع العقبة

شاهد.. فنان سوداني يشتهر بفن عراقي الأصل

الرئيس الاسد يلتقي برؤساء واعضاء وفود البرلمانات العربية