الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣
٠٤:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الإسلامي:

عملية حوارة جاءت وفاءً من المقاومة بالثأر لدماء قائدي "السرايا" الجنيدي واسليم

عملية حوارة جاءت وفاءً من المقاومة بالثأر لدماء قائدي
الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، العملية البطولية وسط بلدة حوارة بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي أدت لمقتل مستوطنين.

العالم - فلسطين

وأكدت الحركة في بيان، أن هذه العملية جاءت وفاءً لوعد المقاومة بالثأر لدماء قادة سرايا القدس محمد الجنيدي وحسام اسليم.

وأوضحت "الجهاد الإسلامي"، أن العملية رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق شعبنا، وتبعث برسالة قوية إلى اجتماع قمة العقبة الأمني أن مقاومتنا حاضرة رغم حجم المؤامرة.

إليكم بيان حركة الجهاد الإسلامي كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

مباركة عملية نابلس البطولية

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تبارك حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية البطولية وسط بلدة حوارة بنابلس والتي أدت لمقتل اثنين من قطعان المستوطنين الصهاينة.

إننا نؤكد أن هذه العملية جاءت وفاءً لوعد المقاومة بالثأر لدماء قادة سرايا القدس محمد الجنيدي وحسام اسليم، ورداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق شعبنا، وتبعث برسالة قوية إلى اجتماع قمة العقبة الأمني أن مقاومتنا حاضرة رغم حجم المؤامرة.

إن هذه العملية المباركة جاءت استجابة ميدانية وسريعة لنداء الواجب، وتأكيداً على حيوية شعبنا ومقاومتنا للرد على جرائم الاحتلال البشعة، وليعلم العدو أنه لا أمان له ولا لمستوطنيه طالما استمر العدوان بحق أرضنا وشعبنا والمقدسات.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

روابط ذات صلة

شاهد.. مقتل مستوطنين بعملية إطلاق نار بنابلس في الضفة المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

102.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري الإيراني للسلع غير النفطية

ولايتي لـ هنية : إنتصار القضية الفلسطينية بات قريبا للغاية

خلال لقاءه مع قناة العالم.. عبداللهيان: ليس هناك مسافة بعیدة للوصول إلی الاتفاق ولكن..

الرئيس الاسد للحلبوسي: سوريا والعراق تعيشان تحديات متشابهة وتجمعهما مصالح مشتركة

تعرف على تفاصيل بيان لقاء العقبة بالأردن اليوم

في لقاء حصري.. شاهد 'عبداللهيان' يكشف للعالم آخر تطورات المحادثات مع الرياض والاتفاق النووي