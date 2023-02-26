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شاهد.. المنتخب الوطني الإيراني ورحلة البحث عن مدرب

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

مرت ثلاثة أشهر تقريبا على إقصاء المنتخب الوطني الإيراني من مونديال قطر وعدم اليقين بشأن الإدارة الفنية لهذا الفريق، ولم يتم اختيار المدرب الجديد أو تقديمه من قبل اتحاد كرة القدم.

العالم - فار

وأكد رئيس اتحاد الكرة الايرانية، "مهدي تاج"، مرات عديدة في الأسابيع الماضية أنه ليس في عجلة من أمره لاختيار مدرب جديد، لكنه يتخذ خطوات سرية لتعيين خليفة لـ"كارلوس كيروش" (مدرب المنتخب الوطني الايراني السابق). في حين أن مناقشة اختيار مدرب أجنبي أو محلي للمنتخب كان منذ فترة طويلة أحد مواضيع وسائل الإعلام ومناقشة الشارع الرياضي، فإن الاتحاد لديه خطط في كلا المجالين.

وأقر مهدي تاج بالتفوق الفني للمدربين الأجانب، لكنه قال إنه من المستحيل تحويل راتب المدربين الأجانب من بنك إيراني إلى حسابات أجنبية ، وتأكيدًا لما قاله، أشار إلى قضية فيلموتس، وقال ستراماتشوني وكالديرون، إن الفرق الإيرانية كانت تعاني دائما من مشاكل في دفع رواتب هؤلاء المدربين.ولكن لا يزال المدربون الأجانب يعملون في إيران. باكو خوميز وخوسيه مورايس وريكاردو سابينتو وتافاريس، يعملون مع أنديتهم دون أي مشاكل ويتقاضون رواتبهم.

من ناحية أخرى، طرحت مناقشة اسم الاسباني 'فيليكس سانشيز' ، المدرب السابق للمنتخب القطري ، لقيادة المنخب الايراني . خيار على دراية جيدة بالكرة الآسيوية وخاصة في غرب القارة ، وقد حقق رقماً قياسياً فخورًا بالفوز بكأس أمم آسيا 2019، ومع ذلك، لم يستطع النجاح مع هذا الفريق في مونديال قطر 2022.

ومع النهج المتخذ من قبل اتحاد الكرة، إذا واجه المدرب الإيراني مشاكل في الحصول على النتائج جيدة على المدى القصير ثم واجه هجوم الرأي العام، فقد يتم إقالته بسرعة كبيرة ، لذلك فهو خيار مؤقت فقط لملء المدرب الأجنبي.

وللحديث حول هذا الموضوع استضاف برنامج "فار" في أحدث حلقاته للاعب الدولي السابق "كاظم برجلو".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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