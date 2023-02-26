اللواء باقري: التعاون العسكري بين إيران والعراق سيشهد نموا

العالم - إيران

وأضاف اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، مساء اليوم الأحد، على هامش الاجتماع مع وزير الدفاع العراقي بحضور المراسلين، حول محور هذه المحادثات : كانت زيارة وزير الدفاع العراقي إلى إيران فرصة جيدة لمناقشة قضايا الدفاع والأمن القائمة بين البلدين، وبحث وتبادل الآراء بين الجانبين، بالإضافة إلى تحديد مجالات تطوير التعاون العسكري والدفاعي من أجل الوصول الى أمن أفضل بين إيران والعراق.

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية : بالطبع، في هذا الصدد، أجرينا مباحثات مع وزير الدفاع العراقي حول قضايا الصناعة الدفاعية، كما أجرينا مناقشات جيدة حول قضايا التدريب والتشغيل والاستخبارات والتعاون الحدودي في هذا الاجتماع ومن هنا فإن التعاون الذي كان بيننا لحد الان سوف يشهد نموا بشكل أكبر مع هذه الزيارة.