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حزب الله يعزي بالشيخ الرفاعي: وُجِّهت اتهامات ظالمةٌ بحقنا لخلق فتنة بين المسلمين

حزب الله يعزي بالشيخ الرفاعي: وُجِّهت اتهامات ظالمةٌ بحقنا لخلق فتنة بين المسلمين
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

تقدَّم حزب الله بالعزاء من آل الرفاعي وأهالي عكار ودار الفتوى وعموم المفتين الكرام ويُدين الجريمة ‏التي أَودت بِحياة الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، سائلًا الله له الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان.

العالم _ لبنان

وأشاد حزب الله في بيانٍ ‏بالدور الهام الذي قام به فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي أماط اللثام بسرعة وكفاءة عن هذه ‏الجريمة النكراء درءًا للفتنة ومنعًا للإستغلال السياسي.

وأشار إلى أنَّه على مدى الايام القليلة الماضية، ومنذ فقدان الشيخ المغدور وقبل أن تَتكشف معالم الجريمة، دَأبت قوى ‏سياسية وسياسيون ورجال دين ووسائل إعلام وصحافيون وناشطون على توجيه الإتهامات الظالمة بحقنا ‏دون دليل ودون وجه حق وعَملت على تعريض البلد ووحدته واستقراره وسلمه الأهلي للخطر، والعمل ‏بشكل خبيث لِخلق فتنة بين المسلمين دون أدنى مسؤولية وطنية أو رادع أخلاقي أو إنساني.

وأدان حزب الله هذه المواقف المرفوضة والسلوك البائس الذي يَفتقد إلى قيم الإنصاف والعدالة والإنسانية، ‏مطالبًا الأجهزة الأمنية والقضائية العمل بكل قوة لِمحاسبة المُحرضين الذين نَشروا الشائعات ‏الكاذبة وضَللوا التحقيق الأمني وعملوا على زَرع الفتنة وضَرب الوحدة والإستقرار، مشدّدًا على تمسكه بِحقه الكامل ‏في مُقاضاتهم أمام المحاكم المختصة لِينالوا العقاب الرادع والجزاء الذي يَستحقون.

وتمكن قوى الامن الداخلي اللبناني توقيف جميع المتورطين خمسة في جريمة قتل الشيخ الرفاعي و تبين جميعهم من عائلة الرفاعي، قاموا بتنفيذ عملية الخطف والقتل والدفن بعد تقسيم الأدوار .

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حزب الله يعزي بالشيخ الرفاعي: وُجِّهت اتهامات ظالمةٌ بحقنا لخلق فتنة بين المسلمين