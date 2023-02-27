الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
٠٨:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي

قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي اهمية تطوير التعاون بين ايران والعراق خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية والامنية وتبادل الخبرات والمنجزات لمواصلة مكافحة الارهاب وتهديدات القوى القادمة من خارج المنطقة، وقال اننا نسعى من اجل عراق قوي في حين يسعى الصهاينة والاميركيون للهيمنة على المنطقة وزعزعة الامن في العراق وايران.

العالم - ايران

يتبع...

روابط ذات صلة

اللواء باقري: التعاون العسكري بين إيران والعراق سيشهد نموا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شمال لبنان.. خطة متشعبة لقتل الشيخ الرفاعي

بلينكن يزور كازاخستان وأوزبكستان

لافروف: روسيا نجحت في إفشال مخططات الغرب لتقسيمها

إيراني وشقيقته يحرزان الميدالية الفضية بمهرجان اختراعات في الكويت

قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الفنلندي