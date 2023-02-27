الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
٠٩:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالصور.. وقفة احتجاجية لاهالي درعا للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا

شاهد بالصور.. وقفة احتجاجية لاهالي درعا للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة العالم من سوريا ان أهالي محافظة درعا جنوبي سوريا وقفوا اليوم احتجاجا للمطالبة برفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

العالم - سوريا

نشاهد معا:

روابط ذات صلة

مراسلة العالم بدرعا: دخول قافلة مساعدات أردنية لمتضرري الزلزال

هبّة شعبية تشهدها حوران السورية في تقديم المساعدات للمنكوبين

5 إصابات في تفجير سيارة مفخخة في مدينة درعا جنوبي سوريا

انفجار سيارة مفخخة في درعا جنوب سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين 27 فبراير 2023

تركيا تعلن تفاصيل زيارة وزير الخارجية المصري إلى مناطق الزلازل

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 27-02-2023

منح صلاحيات جديدة للبنك المركزي الايراني للتدخل في سوق العملات

شاهد بالصور.. وقفة احتجاجية لاهالي درعا للمطالبة برفع العقوبات عن سوريا

"إسرائيل" تهدد بالهجوم على إيران.. بجيش من المرتزقة!