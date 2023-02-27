أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين 27 فبراير 2023

سياست روز ..

إجتماع للفصائل الفلسطينية في غزة يدين مؤتمر العقبة بالأردن مؤكدا على خيار المقاومة

قدس ..

مؤتمر العقبة, محاولة مفضوحة من قبل أمريكا ونظم عربية تطبيعية لإنقاذ الكيان الصهيوني

رويش ملت ..

مدير المخابرات المركزية الأمريكية يعترف بعدم وجود برنامج نووي عسكري خفي في ايران

خراسان ..

الرئيس السوري يلتقي بدمشق بوفد لرؤساء البرلمانات العربية في أول تطور منذ 12 عاما ..

جمهوري اسلامي ..

التيار الصدري في العراق يعلن معارضته لقانون الإنتخابات الجديد الذي صادق البرلمان عليه

جوان ..

نجيب ميقاتي يكشف .. بن سلمان قال لا مساعدات للبنان مادام حزب الله موجودا

ابرار ..

رئيس البرلمان اللبناني يحذر من خطر عدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية على مستقبل لبنان

اطلاعات ..

تزايد القلق في الشارع الألماني من إحتمال الإنزلاق بشكل مباشر في الحرب الأوكرانية

كيهان ..

فوضى عارمة بفلسطين المحتلة وتفجر أعمال عنف في أضخم تظاهرات من نوعها ضد نتنياهو

وطن امروز ..

الإنتقام الفلسطيني مستمر .. مصرع صهيونيين برصاص مقاوم فلسطيني في نابلس

رسالت ..

زعيم حركة أنصار الله يتهم أمريكا بشأن عرقلة مسار إحلال السلام باليمن

مردم سالاري ..

معلومات روسية وأوكرانية متباينة بشأن المعارك العنيفة الدائرة حول أطراف مدينة باخموت

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن مؤتمر العقبة في الاردن في مقالها ( بإسم الفلسطينيين لكن لصالح الصهاينة )..

الحكومة الاردنية اوضحت بأن مؤتمر العقبة يستهدف وقف الاجراءات التصعيدية الصهيونية بالضفة الغربية ووقف اعمال العنف للحد من معاناة الشعب الفلسطيني, ولكن يبدو واضحا ان هدف هذا المؤتمر في ظل مشاركة امريكا ومصر والسلطة الفسطينية والكيان الصهيوني والاردن هو شيئ اخر تماما .

"إن مؤتمر العقبة محاولة لرفع مستوى التنسيق الأمني بين الكيان والسلطة الفلسطينية للسيطرة على الأوضاع بالضفة الغربية "

وبعبارة اخرى توقيت عقد مؤتمر العقبة مع اتساع دائرة الصراع السياسي الداخلي بفلسطين المحتلة وتعاظم المقاومة الفلسطينية المسلحة بالضفة الغربية, مؤشر واضح على ان هدف المؤتمر المؤتمر انقاذ الكيان الصهيوني والحيلولة دون انهياره تحت وطأة الصراع السياسي الداخلي وتفجر انتفاضة مسلحة بالضفة وذلك عبر مشاركة السلطة الفلسطينية في محاولات حكومة نتنياهو قمع الغضب الفلسطيني بالضفة ليتسنى لها التفرغ لإنهاء الصراع السياسي مع المعارضة الداخلية .

رسالت ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( دروس عام من الحرب الأوكرانية) كتبت صحيفة رسالت ..

الحرب الاوكرانية دخلت عامها الثاني دون ظهور اي بصيص امل بشان قرب انتهاءها حتى الان على الاقل بل بالعكس تدل المؤشرات على أن هذه الحرب مقبلة علىى دخول مرحلة تصعيدية بتدفق السلاح الغربي على الجيش الاوكراني وباستعداد القوات الروسية لعمليات واسعة في الربيع .

"إن الحرب الأوكرانية حملت معها تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي الدولي فروسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي القمح في العالم"

كما انها اوجدت كابوسا مخيفا من احتمال اتساعها وتحولها لحرب عالمية ثالثة بكل ما يعنيه الامر من دخول العالم لحرب نووية .

في الواقع تسبب تجاهل الغرب للهواجس الامنية الروسية بشأن توسع الناتو نحو الشرق في تصعيد الاجواء بين روسيا واوكرانيا الطامحة للانضمام لحلف الناتو وبالتالي لاندلاع هذه الحرب. ومن الصعب التكهن فيما ستؤول اليه الامور هذا العام لكن المؤشرات لا تحمل اية مسحة تفاؤل بشأن قرب عودة السلام.

افتاب يزد ..

صحيفة افتاب يزد كتبت في تقريرها ( موقف التيار الصدري إزاء قانون الإنتخابات الجديد) ..

اعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عن رفضه مشروع قانون الانتخابات الجديد المطروح في مجلس النواب العراقي.

"محافل عراقية إعتبرت الإعلان بمثابة عودة للتيار الصدري للساحة السياسية منذ إعلان الصدر إعتزال العمل السياسي العام الماضي"

مشروع قانون الانتخابات الجديد يحظى بدعم نواب الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية في العراق ويتضمن نوعا من العودة للنظام القديم باعتماد منطقة انتخابية واحدة في كل محافظة بدلا من العدد الكبير الحالي في المناطق الانتخابية. وجدير بالذكر ان مقتدى اعلن اعتزال الحياة السياسية بعد سحب نوابه من البرلمان واقتحام انصاره مبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء ووقوع أعمال عننف العام الماضي.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( مؤتمر العقبة طعنة بظهر الضفة الغربية )..

على الرغم من التصعيد الصهيوني الاجرامي الوحشي ضد الفلسطينيين لم تتردد السلطة الفلسطينية في المشاركة في مؤتمر العقبة والجلوس الى جانب وفد الكيان الصهيوني للتباحث حول سبل السيطرة على الامن بالضفة .

"إن المباحثات بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني تدور في الواقع حول سبل السيطرة على الأمن بالضفة بالتنسيق المشترك"

و يبدو واضحا للعيان تماما ان توقيت عقد هذا المؤتمر مع تفاقم الصراع الداخلي بالكيان وتصاعد هجمات المقاومة بالضفة, هو رفع التنسيق الامني بين تل ابيب ورام الله للحيلولة دون اندلاع انتفاضة مسلحة شاملة بالضفة, وان كل ما يطرحه المشاركون في هذا المؤتمر من تسويغات, مجرد محاولات لاخفاء هدفه الحقيقي .

خراسان ..

في مقالها ( بعد عام من الحرب الأوكرانية ) كتبت صحيفة خراسان..

مر عام على الحرب في اوكرانيا التي تجسد في حقيقة الامر حربا عالمية بمقياس صغير بكل معنى الكلمة احد طرفيها القوى الغربية والاخر روسيا .

"إن الحرب الأوكرانية تحولت في الواقع الى حرب إستنزاف لا يبدو أية نهاية قريبة لها في الأفق, وهذا ما تريده أمريكا بالضبط"

امريكا تريد اضعاف روسيا واستنزاف قدراتها وامكانياتها في رمال اوكرانيا المتحركة, وواشنطن تريد ايضا استغلال المصائب الاقتصادية التي تعصف بالبلدان الاوروبية على خلفية الانعكاسات السلبية الناجمة عن العقوبات الغربية على روسيا على اوروبا نفسها,

فامريكا باتت تبيع الغاز لاوروبا بدلا عن روسيا باسعار مضاعفة, كما زادت تبعية اوروبا اقتصاديا وعسكريا لامريكا في ظل هواجس الحرب الاوكرانية والمخاوف الاوروبية من توسعها ومن الموقف الروسي .