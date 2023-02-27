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تحذير ايراني: أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني ضد أمننا ستدفع الثمن

تحذير ايراني: أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني ضد أمننا ستدفع الثمن
الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي في الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء غلام علي رشيد بان أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني لتهديد الأمن القومي الإيراني ستدفع ثمن أفعالها.

العالم - ايران

يتبع...

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تحذير ايراني: أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني ضد أمننا ستدفع الثمن